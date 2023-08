Polícia recupera veículo e apreende mais de 700kg de maconha no Paraná

O veículo e as drogas foram apreendidas

A Polícia Militar (PM) apreendeu 724 quilos de fardos de maconha e recuperou uma caminhonete após perseguição na madrugada desta sexta-feira (4), em Querência do Norte, no noroeste do Paraná.

A corporação realizava uma fiscalização na região quando tentaram abordar o veículo, mas o condutor não obedeceu aos sinais e fugiu. O suspeito entrou em uma plantação, na área rural, abandonou a caminhonete com as drogas e fugiu a pé. Ninguém foi preso até o momento desta publicação e o veículo e as drogas foram apreendias e encaminhadas para delegacia de Loanda.

A ação faz parte da Operação 10 de agosto, lançada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Coronel Hudson, para combater a criminalidade.

