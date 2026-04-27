Polícia recupera seis bovinos furtados em propriedade no Paraná

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), recuperou sexta-feira (26) seis bovinos que haviam sido furtados em uma propriedade rural no município de Alto Paraíso, Noroeste do Estado.

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A diligência foi realizada em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal da Comarca de Icaraíma, no âmbito de investigações sobre furto de animais na região.

“Durante a ação, as equipes localizaram e apreenderam um bovino vinculado a uma vítima e outros cinco relacionados a uma segunda vítima. Os animais foram reconhecidos e serão restituídos aos proprietários”, explica o delegado da PCPR Thiago Andrade Inácio.

As investigações seguem em sigilo para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.

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DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

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Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.