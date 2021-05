Polícia recupera carro carregado com cigarros nesta manhã

Continua após publicidade

Na manhã desta terça-feira (18), o automóvel de uma empresa de cigarros foi recuperado pela Polícia Militar (PM), no Centro de Londrina. De acordo com as informações da PM, o veículo havia sido roubado no início desta manhã.

Conforme os agentes, o condutor do carro fez uma denúncia alegando que dois indivíduos, sendo um deles armado, o abordaram e levaram o automóvel de trabalho, que é uma VW Kombi. Ainda conforme a vítima, a Kombi estava carregada com cigarros.

Na sequência, uma equipe Falcão, do Grupo de Radiopatrulha Aérea, encontraram um veículo momentos depois. Os assaltantes empreenderam fuga, levando parte da carga.

Com informações; Tarobá.