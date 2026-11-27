Polícia recupera carga de vinhos argentinos avaliada em R$ 500 mil no PR
Caminhão havia sido furtado em um posto de combustíveis de Itajaí no último dia 21 de novembro
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) resultou na recuperação de uma carga de vinhos argentinos avaliada em aproximadamente R$ 500 mil. Os produtos foram localizados nesta quinta-feira (26) no município de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.
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As bebidas haviam saído da região de Mendoza, na Argentina, com destino ao estado catarinense. De acordo com o relato do motorista, o caminhão transportava 10 paletes de vinhos e estava estacionado em um posto de combustíveis na cidade de Itajaí (SC) quando foi furtado na noite de 21 de novembro. Dias depois, o cavalo mecânico do veículo chegou a ser encontrado em Curitiba, mas já estava desatrelado do reboque e sem a mercadoria.
Segundo o delegado da PCPR André Feltes, as diligências tiveram início com a equipe da PCSC, que levantou indícios de que a carga havia sido levada para território paranaense. A partir do cruzamento de dados e investigações de campo entre os policiais dos dois estados, foi possível rastrear o endereço onde o reboque estava escondido, ainda com todos os paletes intactos no interior.
Nenhuma pessoa foi encontrada no imóvel no momento da abordagem policial, e toda a carga foi devidamente apreendida. As forças de segurança mantêm as investigações em curso para identificar e localizar os responsáveis pelo furto.