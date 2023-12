Polícia realiza operação contra tráfico de drogas em 4 cidades do PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) deflagraram uma operação contra o tráfico de drogas em quatro cidades do litoral do estado na manhã desta sexta-feira (29).

A ação conta com mais de 100 policiais civis e militares e ocorre simultaneamente em Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. A operação conta também com o apoio de cães policiais e de um helicóptero.

De acordo com a polícia, as equipes buscam cumprir 23 mandados de busca e apreensão contra envolvidos no tráfico de drogas na região litorânea do Paraná.

O objetivo da ação é apreender drogas e armas, coibindo o tráfico e crimes relacionados, além de trazer segurança aos veranistas e moradores locais.

Com informações: G1

