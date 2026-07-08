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POSSE DE ARMA

Polícia prende vigia investigado por tentativa de homicídio contra morador de rua no PR

Homem de 61 anos foi detido nesta quarta-feira (8) durante cumprimento de mandado. Crime ocorreu em maio, após discussão em Curitiba

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 17:51:17 Editado em 08.07.2026, 17:51:12
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Polícia prende vigia investigado por tentativa de homicídio contra morador de rua no PR
Autor Foto: Reprodução

Um vigia de 61 anos foi preso nesta quarta-feira (8), em Curitiba, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A detenção ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de uma investigação por tentativa de homicídio. O homem é o principal suspeito de atirar contra um morador em situação de rua, de 39 anos, no dia 15 de maio deste ano. O crime ocorreu na Rua Tibagi e teve parte de sua dinâmica registrada por câmeras de segurança. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.

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De acordo com as investigações da polícia, a vítima dormia embaixo de uma marquise quando foi abordada pelo vigilante, que ordenou que ela deixasse o local. A recusa do homem gerou uma discussão que rapidamente escalou para violência física. As imagens de monitoramento mostram o morador em situação de rua atravessando a via para se afastar, sendo perseguido pelo segurança, que desfere golpes de tonfa. A vítima tenta escapar e reage, mas o vigia continua avançando com uma arma em mãos até disparar contra a perna do homem. Atingida, a vítima cai na calçada enquanto o atirador vai embora sem prestar qualquer tipo de socorro.

Durante o cumprimento do mandado de busca, os agentes localizaram um revólver calibre .38 sem a documentação legal exigida. Sobre o armamento e a conduta do suspeito, o delegado responsável pelo caso teceu críticas. "Ele afirma que a arma havia sido adquirida de primo dele, algum tempo atrás, no estado do Mato Grosso. Está longe de ser o padrão esperado para atuação na profissão, já que geralmente esses vigilantes sequer podem portar arma de fogo", afirmou o delegado Leandro Stabile.

Após receber voz de prisão, o vigia prestou depoimento, confirmou a autoria do disparo e alegou que apenas sacou a arma porque a vítima passou a arremessar objetos em sua direção. A Polícia Civil informou que o revólver apreendido será encaminhado para exames periciais, que deverão confirmar tecnicamente se o armamento foi o mesmo utilizado no dia da tentativa de homicídio.

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´polícia Curitiba homicidio moradores de rua segurança violência
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