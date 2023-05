Polícia prende trio suspeito de ter cometido execução em Maringá

Três homens suspeitos de terem envolvimento em uma execução registrada na manhã desta terça-feira (30) na Vila Bosque em Maringá, foram presos na cidade de Londrina. O assassinato ocorreu por volta das 07h30 da manhã, na Avenida São Paulo, ao lado do condomínio que a vítima residia.

Após uma ação em conjunto que mobilizou Policiais Militares do 04°BPM através do serviço reservado (P2), setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Policiais do Pelotão de Choque de Londrina e investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Maringá (DHPP), conseguiram prender o trio.

Kauê Eliseu Costa de 26 anos, foi executado com mais de trinta tiros de pistola e fuzil. Parte da ação praticada pelos criminosos, foi flagrada por câmeras de segurança. Segundo relatos de testemunhas, os atiradores usavam dois automóveis – um deles um Fiat Siena preto. O carro preto foi encontrado em chamas na Vila Marumbi. A PCPR informa que o automóvel não tem queixa de furto ou roubo.

Logo após o crime, as forças de segurança deram início ao trabalho investigativo, porém, de forma integrada – trocando informações. Na cena do homicídio, policiais militares e agentes da DHPP, descobriram que a vítima era natural de Curitiba, e contava com uma extensa ficha criminal. Porém, segundo relatos da esposa de Kauê, o casal mudou para Maringá devido às ameaças que vinham sofrendo na capital paranaense.

Primeiro eles foram para a região norte do país, e aproximadamente um ano estavam residindo na região noroeste do Paraná. Kauê tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma. A princípio ele teria tido uma desavença com integrantes de uma facção da capital. A vítima também era suspeita de ter cometido um crime de homicídio na região metropolitana de Curitiba. Há dois anos, o irmão de Kauê também foi executado. A execução ocorreu em São José dos Pinhais.

Nesta terça-feira (30), o rapaz teria recebido uma mensagem de um suposto conhecido. Ao sair do condomínio para atender esse suposto colega, ele foi surpreendido pelos assassinos.

PRISÃO – O trio suspeito da execução foi encontrado durante a noite em um dos bairros de Londrina, após uma troca de informações do 04°BPM e agentes da PRF. Através do sistema de monitoramento de vários municípios, e câmeras de segurança instaladas em rodovias das regiões norte e noroeste do estado, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar os veículos usados pelos criminosos, sendo um Fiat Siena preto, encontrado queimado logo após o crime e um outro carro do mesmo modelo, porém na cor prata.

No momento da abordagem, os suspeitos ocupavam o Fiat Siena prata, que foi visto trafegando na rodovia juntamente com o Siena preto. No carro nada de ilícito foi localizado. Porém, em ato contínuo a abordagem, em uma chácara, os policiais militares lograram êxito na localização, de um fuzil calibre 556, duas pistolas calibre 09 milímetros, um colete balístico, diversos carregadores, munições, placas automotivas – inclusive uma delas com os mesmos dados da placa do carro encontrado queimado e máscaras.

Ao serem interrogados a respeito da autoria da execução, eles negaram qualquer envolvimento no assassinato. O caso segue sob investigação por parte da DHPP de Maringá. Existe a possibilidade de ocorrer novas prisões nas próximas horas.

Com informações: Portal Corujão Notícias



