Policia prende tio que engravidou sobrinha menor de idade, em Sarandi

O homem foi preso durante operação contra crimes sexuais.

Policiais civis da Delegacia de Sarandi, comandados pelos Delegados Adriano Garcia e Willian Ribeiro, deflagraram, na manhã desta quinta-feira (23), uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar em Sarandi.

Trata-se de uma força tarefa voltada para o combate à violência sexual. Um dos presos é um homem condenado há 16 anos de prisão por abusar da própria enteada, uma menor de 08 anos. O crime ocorreu no ano de 2013, mas foi descoberto apenas em 2017, quando a criança contou a uma professora. O homem, de 44 anos, abusou da criança por cerca de um ano, enquanto a mãe saia para trabalhar.

Após a descoberta do crime, ele fugiu para a cidade de Sarandi, onde montou uma empresa e se casou novamente. Em outra residência foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar e de prisão de um Investigado pelo estupro de sua sobrinha de 16 anos.

A menor, que não sabia que estava grávida, deu à luz a uma criança no último dia 07/03 após passar mal e ser levada para o pronto-socorro, descobrindo a gravidez já no momento do parto.

A adolescente, que aparenta elevado grau de vulnerabilidade, morava com o tio e informou que o autor a obrigava a tomar cerveja e depois a levava para seu quarto, obrigando-a a ter relações sexuais.

