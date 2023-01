Polícia prende suspeitos de sequestro no PR; jovem segue desaparecida

Da Redação

Cinco pessoas foram presas suspeitas de um sequestro ocorrido em Matinhos, no Litoral do Paraná. A operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Militar (PM) aconteceu nesta segunda-feira (02), no mesmo município.

Durante a ação, as autoridades apreenderam uma arma, munições, drogas embaladas para venda, celulares e pen drives. A vítima, que está desaparecida desde o dia 22 de dezembro, não foi encontrada.

A operação recorrente da investigação contou com o apoio de cães policiais da PCPR. Até o final da manhã desta terça-feira (03), a Polícia Civil deve apresentar um balanço da ação e o avanço das buscas pela vítima.





Sequestro em Matinhos

A ação criminosa aconteceu na noite do dia 22 de dezembro, em Matinhos, no litoral do Estado. Na ocasião, três indivíduos armados renderam a vítima, de 24 anos, violentamente e a sequestraram. De imediato, a PCPR iniciou as diligências e mobilizou as equipes a fim de localizar a vítima e os responsáveis pelo crime.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia ou pelo (41) 3511-0300, diretamente à equipe de investigação.





