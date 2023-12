Polícia prende suspeito de atirar contra mulheres na noite de Natal

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 31 anos, suspeito de atirar contra mulheres na madrugada de segunda-feira (25) em Londrina-PR, foi preso pelos agentes da Delegacia da Mulher (DM), em parceria com policiais do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil (PC) e da 10ª SDP, nesta terça-feira (26).

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos na residência onde o acusado de tentativa de homicídio reside. A operação aconteceu na região oeste da cidade.

Segundo a polícia, o criminoso teria agredido duas mulheres, de 18 e 45 anos, após uma briga generalizada na rua em que ele reside. O homem é acusado pela polícia de agredir as mulheres com socos, chutes, além de efetuar disparos de armas de fogo em direção das vítimas.

As investigações foram iniciadas pela Delegacia da Mulher, que solicitou um mandado de busca e apreensão e a prisão do autor. Os agentes conseguiram prender o suspeito, mas a arma do crime não foi localizada.

Ainda segundo a polícia, contra o autor constam antecedentes criminais por porte ilegal de arma e homicídio, ambos do ano de 2013.

O rapaz foi encaminhado para o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen), onde permanece a disposição da Justiça.

