Polícia prende suspeito de assassinar professor no PR

Um homem, de 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (22) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) suspeito de assassinar Onírio Carlos Silvestre, de 59 anos, no dia 15 de dezembro. A captura ocorreu em Ponta Grossa, no Paraná. O indivíduo será encaminhado para a Curitiba e vai ser ouvido na delegacia da PCPR nos próximos dias.

Na data do fato, o suspeito matou a vítima a facadas. Silvestre foi encontrado no dia 19 no interior de seu apartamento por conta do mau cheiro. A vítima estava com uma faca cravada no peito.

Conforme as investigações da PCPR, após matar a vítima, o suspeito furtou cartões de crédito, celular e o carro, um ônix vermelho. Após o fato, ele fugiu para Ponta Grossa, cidade em que reside.

