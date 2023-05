Polícia prende idoso que violentou crianças dentro de ônibus escolar

Da Redação

Crianças foram estupradas dentro de ônibus escolar

Dois idosos condenados por crime de estupro de vulnerável foram presos pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Segundo a polícia, um deles tem 67 anos e foi preso nesta sexta-feira (5) pelo crime contra três crianças dentro de um veículo de transporte escolar, segundo a polícia. Os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2011 e 2014. Com a conclusão das investigações e indiciamento do idoso, o ministério Público ofereceu denúncia. O idoso foi condenado a 14 anos de reclusão.

Outro idoso, de 60 anos, também foi preso pelo Nucria por estupro de vulnerável da quinta-feira (4). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto após condenação pelo crime. Os dois idosos presos foram conduzidos à Cadeia Pública Laudemir Neves, onde ficarão à disposição da Justiça.

As informações são do G1.

