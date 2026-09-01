Polícia prende idoso que usava bichos de pelúcia para atrair e abusar de jovem com autismo no PR

Investigação aponta que o idoso se aproveitava do hiperfoco da vítima de 16 anos para cometer os crimes; abusos ocorreram ao menos seis vezes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na quarta-feira (26), um homem de 63 anos investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 16 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A prisão preventiva ocorreu no município de Andirá, no Norte Pioneiro do estado, após as investigações revelarem uma série de abusos e ameaças contra a jovem.

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O caso começou a ser investigado depois que a mãe da vítima procurou as autoridades para denunciar o crime. De acordo com o delegado da PCPR, Denner Roque, a adolescente possui TEA de nível 2, e o suspeito se aproveitava dessa condição para cometer os crimes. Ele utilizava o hiperfoco da vítima em brinquedos de pelúcia como artifício para atraí-la e, em seguida, praticar os atos libidinosos.

Além da violência sexual, o inquérito policial apontou que o idoso fazia ameaças constantes à adolescente, com o objetivo de coagi-la a manter os abusos em segredo. A gravidade e a recorrência do caso foram reforçadas por um relatório psiquiátrico anexado ao processo, que indicou que a jovem foi vítima do investigado em pelo menos seis ocasiões diferentes.

Diante das provas colhidas ao longo da investigação, da tentativa de intimidação contra a vítima e do evidente risco de que novos crimes fossem cometidos, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do homem. O pedido foi acolhido pelo Poder Judiciário, permitindo que a equipe de policiais civis realizasse as diligências que resultaram na rápida localização e detenção do suspeito.