Polícia prende idoso de 80 anos condenado por abusar de vulnerável

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 80 anos, condenado por abusar de vulnerável, ocorrido em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais.

A prisão foi realizada nesta terça-feira (4), em Cândido de Abreu, região Norte do Estado.

O indivíduo foi sentenciado a 9 anos e 4 meses de reclusão.

A delegada da PCPR Juliana Cordeiro explica que a equipe policial cumpriu o mandado após receber denúncias informando que o indivíduo estaria residindo no município. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Reserva.

NUCRIA

A PCPR possui delegacias especializadas na proteção de criança e adolescente. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) é a unidade responsável por investigar crimes de violência psicológica, física e sexual e busca garantir a segurança, tranquilidade e equilíbrio emocional do público infanto-juvenil e de seus familiares.

A delegacia, que atua desde 2014, apura crimes de lesão corporal grave, gravíssima ou qualificadas pela violência doméstica, como estupros, situações de pedofilia, tortura e outros crimes. No local são atendidas crianças de 0 a 12 anos incompletos.

Atualmente a PCPR conta com sete unidades, em Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Paranaguá e Ponta Grossa.

DENÚNCIAS

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente tem o dever de formalizar a denúncia.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos e investigações de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, ou 181, do Disque Denúncia.

