Polícia prende homem suspeito de matar mulher com golpe no pescoço no Paraná

Suspeito confessou o crime a uma familiar e foi autuado por feminicídio e estupro após ser detido pelas equipes policiais

Uma mulher foi encontrada morta com uma faca cravada no pescoço na madrugada deste sábado (5), dentro de sua própria residência, em Nova Aurora, no Oeste do Paraná. O corpo foi localizado pela filha da vítima por volta das 4h20, momento em que as polícias Militar e Civil foram acionadas. Um homem foi preso em flagrante suspeito pelo crime.

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De acordo com as investigações preliminares, a vítima e o suspeito ingeriram bebidas alcoólicas juntos antes de ele acompanhá-la até a casa dela. Após o crime, o homem fugiu do local e teria confessado o assassinato a uma familiar, informação que auxiliou as equipes policiais nas buscas.

O suspeito foi localizado e detido pouco tempo depois. Durante a abordagem, os agentes identificaram possíveis vestígios de sangue em suas roupas e sob as unhas. Em depoimento, ele afirmou ter mantido relações sexuais com a vítima, o que levou a Polícia Civil a autuá-lo em flagrante pelos crimes de feminicídio e estupro.

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A Polícia Científica realizou a perícia na cena do crime, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As identidades e idades da vítima e do suspeito não foram divulgadas, e a investigação prossegue para apurar a motivação e as circunstâncias do caso.