Polícia prende homem suspeito de exigir nudes de jovem

Um homem suspeito de cometer estupro virtual foi preso na manhã desta terça-feira (14), no bairro Portão, em Curitiba. Segundo a polícia, ele utilizava perfis falsos no Instagram para exigir nudes, fotos e vídeos íntimos de mulheres.

A investigação que levou à prisão foi feita pelo Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber), da Polícia Civil, que cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca.

Caso o suspeito seja condenado, ele está sujeito a pena de reclusão de seis meses a 10 anos.

De acordo com o delegado chefe do Nuciber, José Barreto, a investigação começou a partir da denúncia de uma vítima, realizada em janeiro de 2021. Ela foi ameaçada pelo homem pela primeira vez em 2019, quando tinha 17 anos.

Na denúncia, a vítima disse que começou a ser ameaçada pela internet para que produzisse fotos e vídeos íntimos. Caso não atendesse aos pedidos, o homem falava que divulgaria outras fotos íntimas que ele dizia ter da jovem.

Dois anos após o primeiro contato, quando já era maior de idade, ela passou a receber novas ameaças, desta vez pela WhatsApp. Foi quando ela acionou a Polícia Civil.

No apartamento em que o homem foi preso, segundo a polícia, foram encontrados vídeos com teor sexual de outras adolescentes, similares aos que a vítima relatou na denúncia do início deste ano.

Apesar de ter mandado de prisão preventiva expedido, o homem foi detido em flagrante por produção de material pornográfico, armazenamento e constrangimento.

Segundo o delegado, como os pedidos que o homem fazia tinham teor sexual, o crime se enquadra também em estupro qualificado virtual.

