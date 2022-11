Polícia prende homem que matou e decapitou amigo em Coronel Vivida

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O autor foi localizado em uma propriedade rural em Alto Santa Lúcia, na mesma comunidade onde o crime aconteceu

A Polícia Militar prendeu na manhã desta terça-feira (15) um homem de 31 anos acusado de matar e decapitar Orlei Vargas de 46 anos no último sábado (12) em Coronel Vivida, no Paraná.

continua após publicidade .

Ele foi localizado em uma propriedade rural em Alto Santa Lúcia, na mesma comunidade onde o crime aconteceu.

- LEIA MAIS: Emoção e honrarias marcam enterro do tenente Matias

continua após publicidade .

O autor relatou que estava escondido em uma área de mata com medo, mas pediu ajuda de moradores para se entregar à polícia.

Aos policiais militares informou que ele e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica na noite de sábado (12), quando houve uma discussão, e ele usou de uma foice para cometer o crime.

O delegado Rômulo Ventrella, responsável pela investigação ouviu o detido que afirmou não ter decapitado a vítima.

continua após publicidade .

“Ele disse não teria se desfeito desta parte do corpo, ele não teria ocultado a cabeça, mas deixado ela ali e fugido ainda na noite de sábado”, disse Ventrella,

Na versão do autor, os animais que existem na propriedade, provavelmente teriam consumido a cabeça da vítima, “uma versão que parece ser pouca verossímil” em razão disso ainda continuam as buscas para tentar localizar essa parte do cadáver, explicou delegado de polícia.

Desde o início da investigação, a polícia suspeitava do homem, que era amigo da vítima. “Ele residia com a vítima e anteriormente já havia agredido a Orlei com uso de uma arma branca”, completou Ventrella.

continua após publicidade .

A Polícia aguarda os resultados de exames. O autor permanece preso preventivamente na delegacia de Pato Branco.

* Com informações RIC Mais

Siga o TNOnline no Google News