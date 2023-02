Polícia prende homem que matou cachorro com golpes de facão, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime ocorreu em dezembro de 2022

Um jovem, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) por ter matado um cachorro com golpes de facão no Terminal do Boqueirão, em Curitiba. O crime aconteceu em dezembro de 2022.

continua após publicidade .

A prisão do suspeito foi feita nessa terça-feira (14), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

As investigações da Polícia Civil apontaram que ele já matou outros dois cães com golpes de facão, segundo o delegado Guilherme Dias.

continua após publicidade .

Leia mais: Gata que sofreu maus-tratos em Apucarana segue internada

“Este é um caso emblemático de maus-tratos aos animais, pois o autor demonstrou uma enorme brutalidade e agressividade contra o cão que se aproximou dele sem a mínima intenção de o atacar. Justamente esses casos que justificam a existência da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da PCPR para garantia da proteção da vida e dignidade desses animais”, afirmou o delegado.



A Polícia Civil ainda cumpriu um mandado de busca e apreendeu o facão que o suspeito utilizava para cometer o crime.

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News