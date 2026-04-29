Polícia prende homem flagrado arrastando cachorro por corda no PR





Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (28) pelo crime de maus-tratos a animais no Jardim Esplanada, em Mandaguari (PM). A prisão ocorreu após a Polícia Militar (PM) ser acionada por uma testemunha que presenciou o suspeito chegando em sua residência enquanto arrastava um cachorro, já sem vida, amarrado por uma corda.



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Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o animal ainda vivo, preso a uma corda e sendo arrastado pelo suspeito, que dirigia um carro por uma rua da cidade.





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Animal estava preso por corda - Foto: Reprodução Animal estava preso por corda - Foto: Reprodução

De acordo com o relato feito aos policiais no local, a moradora decidiu interpelar o homem ao se deparar com a cena. Ao ser questionado, o suspeito confessou ter matado o cão e, em seguida, proferiu ameaças contra a mulher que fez a denúncia.

Diante da gravidade da situação, as autoridades acionaram o Departamento de Bem-Estar Animal do município. A equipe técnica compareceu ao endereço, atestou o óbito do cachorro ainda no local e realizou o recolhimento do corpo.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Mandaguari, onde responderá pelos crimes cometidos. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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