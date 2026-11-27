Polícia Civil aponta que homicídio foi encomendado por ex-companheiro da atual namorada da vítima, preso em flagrante no dia do crime

Dois homens suspeitos de envolvimento na execução do motorista Paulo Cesar da Silva, de 51 anos, foram presos nesta sexta-feira (27) em Floresta, no Norte do Paraná. As capturas ocorreram durante a Operação Obra Oculta, conduzida pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), que apura o assassinato do servidor público, baleado em frente à própria casa na manhã de 8 de outubro de 2026.

De acordo com a apuração policial, um dos detidos é apontado como intermediário na contratação do homicídio, enquanto o outro teria sido o responsável pelos disparos. A investigação indica que o crime foi encomendado por um construtor que não aceitava o relacionamento da vítima com sua ex-companheira; o suposto mandante já havia sido preso em flagrante no mesmo dia do assassinato.

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Policiais da Delegacia de Paiçandu identificaram a participação de três homens na ação. Conforme a polícia, o mandante contratou um segundo construtor para organizar a execução, e esse intermediário convidou um amigo, também da construção civil, para cometer o homicídio. A PCPR reuniu elementos que apontam um encontro entre o mandante e o intermediário na noite anterior ao crime, além de imagens que mostram etapas da preparação.

Segundo os investigadores, o intermediário e o suspeito de atirar buscaram juntos o Volkswagen Gol usado na execução, veículo que acabou encontrado totalmente carbonizado em uma área rural de Floresta. A reconstrução do trajeto feita pela polícia aponta que, após o crime, o suposto mandante foi até o local onde o carro foi incendiado, recolheu o atirador e o levou de volta para casa.

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Paulo Cesar da Silva atuava no agendamento de transporte da Secretaria Municipal de Saúde de Floresta e foi atingido quando saía de casa para trabalhar. Na época do ocorrido, testemunhas relataram ter visto um Volkswagen Gol antigo se afastando após os tiros, e os agentes localizaram um automóvel com as mesmas características queimado na zona rural.

O rastreamento também identificou que o suposto mandante usava um Renault Kwid prata alugado, que passou nas proximidades do ponto onde o Gol foi incendiado tanto antes quanto depois do homicídio. Após ser abordado na ocasião, o suspeito teria admitido aos policiais que providenciou o carro empregado no crime e contratou alguém para atirar; na casa dele, foram apreendidos um revólver calibre .38 com quatro cartuchos intactos, celulares e o veículo alugado.

As novas ordens de prisão temporária foram cumpridas pela equipe da Polícia Civil de Paiçandu, com apoio de policiais do Serviço de Operações Especiais (SOE) e da equipe de cães farejadores K9. Com as prisões desta sexta-feira, a PCPR prossegue com as investigações para detalhar a responsabilidade de cada envolvido na morte do motorista.