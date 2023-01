Polícia prende 2 após briga de casais que terminou em tiroteio no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De imediato, as equipes iniciaram as diligências e localizaram os suspeitos

A Polícia Civil prendeu um casal em flagrante por tentativa de homicídio, em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. Os suspeitos foram capturados por policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná, na noite de domingo (29).

continua após publicidade .

Conforme informações preliminares, um homem e uma mulher foram até a casa do ex-companheiro dela para buscar a filha, que estava sob os cuidados do pai. As duas mulheres, a ex-mulher e a companheira do suspeito, entraram em luta corporal e o suspeito atirou contra a ex-mulher e o atual companheiro dela, que tentou impedir a briga.

-LEIA MAIS: Jovem é morto com tiro na cabeça após briga em posto de combustíveis

continua após publicidade .

Em seguida, os autores teriam fugido do local com duas crianças. De imediato, as equipes iniciaram as diligências e localizaram os suspeitos. Após a prisão, os dois filhos foram entregue aos pais.

Com informações do Bem Paraná

Siga o TNOnline no Google News