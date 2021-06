Polícia prende 11 pessoas que participavam de festa no PR

Continua após publicidade

A Polícia Civil do Paraná, realizou uma operação de fiscalização na quarta-feira (02), resultou na prisão em flagrante de 11 pessoas pelos crimes de associação criminosa e infração de medidas sanitárias preventivas à Covid-19, durante uma festa clandestina que acontecia em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A situação, que ocorreu no bairro Guaraituba, resultou na dispersão de 83 pessoas que estavam no local, as quais foram devidamente orientadas diante da infração à medida sanitária vigente. Onze pessoas foram presas após serem identificadas como organizadoras do evento ou contratadas pela organização

De acordo com a delegada Aline Manzatto, a ação da Polícia Civil tem como objetivo combater as festas clandestinas e dispersar aglomerações recorrentes. “As pessoas que estavam no local estavam aglomeradas, consumindo bebida alcoólica, narguilé e sem máscara, o que nos levou a autuar os responsáveis e encaminhá-los aos procedimentos de praxe”, explicou a delegada.

A delegada ressalta, ainda, que cabe fiança aos presos e autuados em flagrante. Porém, devido à reincidência dos atos por eles praticados, a situação de cada um pode ser agravada diante dos procedimentos judiciários previstos, como a majoração do valor da fiança.

A ação da PCPR foi conduzida em cumprimento ao decreto estadual número 940/2021, o qual estabelece medidas restritivas por conta da pandemia.