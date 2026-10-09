Polícia negocia com homem que invadiu CMEI em Curitiba; invasor teria deixado carta

Policiais militares tentam conduzir a ocorrência no CMEI São Braz, enquanto familiares aguardam informações sobre as crianças que estão na unidade

Equipes da Polícia Militar (PM) negociam com o homem que invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (9). A ocorrência mobiliza forças de segurança, e familiares aguardam informações sobre as crianças e os profissionais que estão no local.

A ocorrência acontece na Rua Genauro Ferreira de Almeida. O entorno do CMEI está isolado por policiais militares, enquanto as equipes tentam resolver a situação por meio de negociação.

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As informações sobre possíveis objetos levados pelo homem para dentro da unidade ainda são divergentes. Relatos iniciais mencionaram uma faca, enquanto outras informações apontam para uma possível arma de fogo. Também há relatos sobre um galão de gasolina, mas nenhum desses detalhes foi confirmado oficialmente.

Uma carta que teria sido deixada pelo invasor às autoridades também foi divulgada. Até o momento, não há informações oficiais sobre o conteúdo ou a veracidade do documento.

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Prefeitura mobiliza equipes para atender familiares

A Prefeitura de Curitiba informou que acompanha a ocorrência desde o início. "A Secretaria Municipal da Educação acompanha a situação desde o início e mobilizou suas equipes para prestar todo o apoio necessário às crianças, aos profissionais e às famílias. A prioridade absoluta neste momento é a preservação da vida e da integridade de todos os envolvidos."

Ocorrência segue em andamento

Até a última atualização, não havia confirmação oficial sobre a identidade do homem nem sobre o desfecho da negociação.

As autoridades seguem mobilizadas no local, e a orientação é evitar as proximidades do CMEI enquanto a operação estiver em andamento. Novas informações sobre a situação das crianças e o andamento da ocorrência dependem de confirmação oficial.

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