Polícia monta operação para prender assassino de advogado no PR

Uma força-tarefa foi organizada pela Polícia Militar, Policia Civil e Guarda Municipal para identificar e localizar os homens envolvidos no assassinato do advogado André Urias de Souza, de 45 anos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (6) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Segundo reportagem do portal aRede, parceiro do TNOnline, equipes percorrem a Vila Coronel Cláudio (local do crime) e o trecho urbano da PR-151 (onde o automóvel da vítima foi localizado).

Os policiais conversam com vizinhos e familiares da vítima em busca de dados que possam contribuir ao esclarecimento do crime, considerado, até este momento, como latrocínio. “O imóvel estava todo revirado. É possível ter havido briga. Ele (a vítima) foi estrangulado com um fio de barbeador e ferido a golpes de faca. Além do carro – um Renault Kwid – outros pertences foram roubados”, disse uma fonte ao Portal aRede.

O portal aRede também confirmou com as autoridades policiais que André foi visto saindo de casa por volta das 2h da madrugada, retornando ao imóvel cerca de uma hora depois. Ele estava acompanhado de alguns homens. Ao amanhecer, por volta das 8h, a irmã o encontrou morto e acionou a Polícia Militar.

O CRIME

