Polícia Militar prende trio suspeito de homicídio em Paiçandu

O assassinato aconteceu no dia 15 de janeiro, próximo a um bar situado no Jardim Novo Horizonte.

A Polícia Militar através das equipes Rotam de Maringá, Paiçandu e Mandaguaçu, prendeu três homens suspeitos de terem envolvimento em um crime de homicídio registrado na cidade de Paiçandu – região metropolitana de Maringá.

O assassinato aconteceu no dia 15 de janeiro, próximo a um bar situado no Jardim Novo Horizonte. Na ocasião, Cícero Garcia Lemos Junior, de 30 anos, foi executado com aproximadamente 15 tiros de pistola. Ele foi morto 24 horas após sair da cadeia. Cícero era suspeito de ter praticado um furto.

Após a execução, a polícia civil de Paiçandu, sob o comando do delegado Dr Gustavo Brito, realizou o trabalho investigativo e logrou êxito na identificação dos principais suspeitos. A autoridade policial representou pela prisão dos suspeitos.

Na noite desta quarta-feira (15), a Polícia Militar tomou conhecimento que os suspeitos estavam homiziados em uma propriedade rural localizada no município de Sarandi. Após diligências, o trio foi preso. No local os militares encontraram um revólver, uma pistola, máscaras, balança de precisão e cocaína.

Todos foram conduzidos até o plantão da 09° Subdivisão Policial de Maringá, para serem tomadas as providências cabíveis. Agora o próximo passo da PCPR, é descobrir o que teria motivado o assassinato. A suspeita é que Cícero foi morto por causa de uma dívida de drogas.

