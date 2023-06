Polícia Militar prende três homens e apreende drogas em Rolândia

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 15º Batalhão de Polícia Militar de Rolândia, no Norte do Estado, prendeu três homens suspeitos de tráfico de drogas na última terça-feira (30/5). Os militares também apreenderam mais de 700 gramas de maconha e 47 comprimidos de droga sintética.

Os policiais estariam em patrulhamento, quando receberam informações sobre uma residência utilizada como ponto de revenda de drogas. Ao verificarem o local, encontraram um jovem em frente ao imóvel. Ele estaria olhando para os lados como se esperasse alguém e, quando avistou a viatura, demonstrou bastante nervosismo.

Após ser dada voz de abordagem, o suspeito, de 18 anos, fugiu para dentro da casa e acabou sendo abordado pelas autoridades na garagem. Nesse momento, dois outros homens, ambos com 21 anos, apareceram e se negaram a ser abordados. Conforme boletim de ocorrência, foi necessário uso de força para contê-los.

Os três homens informaram às autoridades que haviam a residência há cerca de quatro meses e que o local estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas. Durante vistoria, os policiais militares encontraram 47 comprimidos de droga sintética e 720 gramas de maconha já pronta para venda.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados para a 29° Delegacia de Polícia Civil de Rolândia.

