Polícia Militar prende homem por injúria, ameaça e dano

Na manhã desta sexta-feira (22), durante patrulhamento no bairro Vila do Canhoto, a Polícia Militar de Itaipulândia abordou um homem em atitude suspeita.

Ao realizar a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o indivíduo, porém em consulta ao sistema, os policiais constataram que ele teria um mandado de prisão em aberto por ameaça, injúria e dano.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

