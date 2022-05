Polícia Militar fecha desmanche especializado em motos

Da Redação

Dois homens de 20 e 24 anos foram presos pela Polícia Militar, em Campo Mourão, após os policiais localizarem oito motocicletas furtadas em uma residência localizada na Rua Deolindo Gussão. Além das motocicletas, os policiais encontraram diversas partes já desmontadas, dentre elas motores, carenagens e quadros.

A ação foi desencadeada, nesta quinta-feira (26), após uma equipe da PM realizar alguns levantamentos em endereços suspeitos, considerando o aumento dos furtos de motocicletas na cidade Campo Mourão e região.

Ao passar pelo local, os policiais viram dois indivíduos com passagem por furtos de motos. Com eles havia mais duas pessoas, porém enquanto a equipe dava a volta na quadra para retornar ao local, dois saíram e não foram mais vistos. Na sequência foi possível abordar um suspeito de 24 anos que saía do referido endereço. Enquanto era abordado, outro rapaz saiu correndo para os fundos do imóvel. Os policiais deram a volta por um terreno baldio que dá acesso aos fundos da residência e, por cima do muro, tentaram abordar o suspeito. Ele não parou e pulou a janela dos fundos para dentro do imóvel.

Ainda pelo muro, os policiais viram pela janela que dentro da casa havia uma motocicleta Yamaha Fazer, a qual havia sido furtada no último dia 24. Os policiais entraram no local e conseguiram abordar o suspeito, de 20 anos. Ao ser questionado qual o motivo da fuga, ele não quis comentar. Dentro da casa haviam várias motos inteiras e outras desmontadas, as quais após checagem, constatou-se serem furtadas.

O local funcionava como um desmanche de motocicletas, pois havia diversas chaves, alicates, entre outras ferramentas utilizadas para desmontá-las. Havia também pinos e lixas comumente usadas para suprimir numeração de motores e chassis. Ao serem questionados sobre as motos, um dos rapazes deles permaneceu em silêncio, enquanto que o outro abordado, morador da casa, contou que comprava as motocicletas para posterior revenda e confirmou ter conhecimento de que as motocicletas eram provenientes de furtos.

No total foram recolhidas oito motocicletas com registro de furto, duas delas haviam sido furtadas na noite de 25 de maio na cidade de Mamborê. Diversas peças, sendo quadros, motores e tanques, já desmontados, foram recolhidas e encaminhadas à delegacia de Polícia Civil. Os dois presos também foram encaminhados à delegacia para as devidas providências.