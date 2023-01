Polícia Militar do Paraná apreende arsenal com 160 armas; veja

Da Redação

Um verdadeiro arsenal foi apreendido pela Polícia Rodoviária Militar na madrugada desta quinta-feira (19) no Noroeste do Estado. Entre pistolas, fuzis e espingardas, foram apreendidas 160 armas de fogo e farta munição. A apreensão ocorreu na PR-323, entre Iporã e Perobal. (Veja o vídeo abaixo).

As armas estavam sendo transportadas em dois caminhões com placas do Paraguai que transportavam arroz. As armas estavam em fundos falsos. Dois motoristas foram presos em flagrante.

Segundo a PRE, o primeiro caminhão foi apreendido durante uma operação no Posto Rodoviário de Iporã. Na abordagem, realizada com apoio de cães farejadores, os policiais encontram 92 armas de fogo, sendo 68 pistolas, três fuzis e 21 espingardas calibre 12, além de acessórios e insumos para recarga.



Após a localização das armas e como suspeitava-se que o caminhão seguia em comboio foram pedidos reforços para o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) que realizaram uma varredura na região. Em uma segunda abordagem a um caminhão que também transportava arroz foram localizadas mais 68 armas, sendo 56 pistolas, sete fuzis, três espingardas e dois revólveres.

As buscas continuaram e outros três caminhões foram abordados na rodovia, mas nada de ilícito foi encontrado nas cargas.

Assista:

