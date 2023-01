Polícia Militar consegue impedir roubo a banco e recupera R$ 95 mil

Da Redação

A ação criminosa foi registrada na madrugada desta segunda-feira (02)

A Polícia Militar (PM) conseguiu impedir um roubo a banco na madrugada desta segunda-feira (2), em Paranaguá, litoral do Paraná. Na ação, os agentes de segurança recuperaram R$ 95 mil e prenderam dois homens, um de 18 anos e o outro de 48.

Conforme as informações da PM, o crime ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal. Havia dois vigilantes no local, mas eles acabaram sendo rendidos pelos assaltantes.

As autoridades tiveram conhecimento a respeito da prática criminosa ao serem acionadas pela empresa que faz a segurança do banco.

Ainda segundo a PM, os criminosos conseguiram fugir do local com um cofre fechado e um malote. No entanto, após algum tempo, eles foram localizados pelas equipes da PM, que contaram com imagens do circuito de segurança da Guarda Municipal.

Com os indivíduos, a polícia encontrou um fuzil airsoft, ferramentas utilizadas no arrombamento e o dinheiro roubado da agência.

A equipes de segurança conseguiram prender dois homens. Um outro envolvido no crime conseguiu fugir.

O dinheiro recuperado e os materiais apreendidos foram entregues à Polícia Federal (PF).

