Polícia Militar apreende três toneladas de soja furtadas no litoral

Após uma denúncia anônima registrada pelo Disque-Denúncia 181, a Polícia Militar do Paraná prendeu quatro homens e apreendeu três toneladas de soja em Paranaguá, no Litoral do Estado. A ação faz parte da Operação Safra Segura, da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, em conjunto com demais órgãos do Governo do Estado e da União, iniciada em 7 de março.

Segundo a polícia, após receber as informações, a Agência Local de Inteligência (ALI) levantou que em uma residência, em Paranaguá, estavam estocadas mais de três toneladas de soja. A ação aconteceu na sexta-feira (24).

A polícia suspeita que a carga era oriunda de furto resultante da abertura de bicas e tombadores dos caminhões que trafegam em baixa velocidade pelo perímetro portuário, para que a carga caia na via com o fim de ser varrida, ensacada e vendida a receptadores que atuam na região.

De acordo com o chefe do Centro Integrado de Denúncias 181, major Giuliano Freitas, o denunciante informou que durante a madrugada teria ocorrido furto de soja de um caminhão na BR-277, infração criminal conhecida como vazada. “De acordo com a denúncia, os infratores estariam levando a carga furtada para uma casa no município de Paranaguá. O 181 imediatamente repassou as informações ao 9º Batalhão da Polícia Militar, que deslocou equipe ao local indicado”, disse.

Uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi até a residência apontada, onde os policiais prenderam quatro homens e apreenderam os sacos de soja. Um carro estacionado no local também tinha seu interior vários sacos do grão. Os suspeitos, o veículo e a carga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Paranaguá.

SAFRA SEGURA – Lançada em 7 de março, a Operação Safra Segura tem o objetivo de melhorar as condições de trabalho e saúde dos caminhoneiros e a segurança nas rodovias, além de levar orientações e fiscalizações aos condutores dos veículos de carga. A ideia é diminuir e prevenir acidentes durante o escoamento da safra de grãos em direção ao Porto de Paranaguá.

A ação é uma parceria da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, em conjunto com demais órgãos do Governo do Estado e da União. Atuam na operação as polícias Civil, Militar e Científica, o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria de Estado da Saúde, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Trânsito do Paraná, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e o DER/PR.

As ações serão executadas em todo o Paraná até o final de abril. Serão mais de 90 postos de fiscalização, onde os órgãos atuam, de forma integrada, a fim de reduzir mortes e acidentes de trânsito, por meio das ações preventivas.

DENÚNCIAS – Qualquer cidadão que tenha informações sobre práticas criminosas, pode entrar em contato com as forças policiais de forma gratuita por telefone, discando 181, ou no site do Disque-Denúncia. Tanto pelo telefone quanto pela internet é possível manter o anonimato.

