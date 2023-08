Polícia Militar apreende quase meia tonelada de maconha na PR-317

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), do Pelotão de Operações com Cães, apreendeu na madrugada desta terça-feira (15) 494 quilos de maconha em Ouro Verde do Oeste, na região Oeste. A operação aconteceu dentro da força-tarefa Hórus, que atua na região de fronteira.

A equipe estava realizando um patrulhamento na PR-317 quando avistou um veículo VW/Polo em alta velocidade. A droga foi encontrada após a abordagem e revista. O motorista foi preso e um menor que o acompanhava foi apreendido. Todos foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial de Toledo, no Paraná.

A Polícia Civil abriu as investigações para identificar outros envolvidos na ação. A população pode contribuir com denúncias anônimas no 181 ou diretamente nos canais oficiais da Polícia Militar

O foco da Operação Hórus é combater o crime organizado, bem como a entrada e saída de produtos de contrabando, ao longo dos 16,8 mil km de fronteira terrestre no Brasil. Para isso, mais de 800 profissionais de segurança pública atuam diariamente nos estados do Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Pará e Rio Grande do Sul.

