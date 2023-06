Polícia Militar apreende mais de quatro toneladas de drogas no PR

Siga o TNOnline no Google News

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná apreendeu, na noite desta segunda-feira (19), mais de quatro toneladas de drogas no município de São José das Palmeiras, na região Oeste do Estado. A apreensão aconteceu durante patrulhamento realizado na PR-317, em uma área rural da cidade.

Conforme a equipe policial, foi realizada uma abordagem a um caminhão que tracionava um semirreboque. Após a fiscalização ao conteúdo transportado, foram encontradas dezenas de fardos de maconha na carroceria. Após pesados, somaram mais de quatro toneladas do entorpecente.

O motorista recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado, juntamente com as drogas e o veículo apreendidos, para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

