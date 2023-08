Polícia Militar apreende 2,7 toneladas de maconha em Toledo

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 2,7 toneladas de maconha no distrito de São Luís do Oeste, em Toledo, nesta terça-feira (8). A ação faz parte da Operação Hórus, de combate aos crimes transfronteiriços e ao tráfico de drogas na região, que conta com apoio de forças federais.

Os policiais avistaram um veículo suspeito, uma Toyota Hilux SW4, com placas falsas, que já era alvo da equipe de inteligência, em uma estrada de Toledo. Após solicitar apoio de uma equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel do 19º BPM para realizar a abordagem, o condutor do veículo empreendeu fuga, buscando refúgio em uma chácara. O suspeito que dirigia o veículo fugiu na mata.

Parte dos fardos de maconha foram encontradas dentro do carro e o resto em um pequeno barracão próximo ao local da abordagem. Além disso, também foram descobertos mais fardos da substância ilícita em uma busca minuciosa no interior de outro veículo que estava no local.

A PM constatou ainda que a caminhonete foi roubada em Joinville, Santa Catarina, no dia 7 de janeiro. No local da ocorrência, os militares estaduais também detiveram um suspeito, responsável pela propriedade.

