Polícia localiza companheira de idoso encontrado morto no Rio Tibagi

A Polícia Civil (PC-PR) conseguiu localizar a jovem Claudiane Piedade Machado, de 22 anos, que estava desaparecida desde a morte do companheiro dela, Roque Miguel Bronque, de 72 anos, que foi encontrado morto com os pés e as mãos amarradas no Rio Tibagi, em Jataizinho, no norte do Paraná.

A mulher foi encontrada no fim da tarde de quarta-feira (10) em um sítio da família dela, a cerca de 80 km de Wenceslau Braz, onde ela vive. Depois de encontrada, ela foi levada para a delegacia para ser ouvida. Em seguida foi liberada.

Conforme o delegado Huarlei de Oliveira Chaves, ela alegou que estava sumida por ser usuária de drogas. Ainda de acordo com o delegado, a mulher afirmou não ter sofrido violência alguma no caso que vitimou o companheiro.

O delegado afirmou que o caso continua sendo investigado e, por ora, a polícia não falará em suspeitos, uma vez que a investigação tramita sob sigilo. Não há data para o inquérito ser concluído.

Quando Roque foi assassinado, a polícia, desde o início, considerou o crime como um possível latrocínio, roubo seguido de morte.

