Polícia já tem suspeito do caso do homem encontrado morto em Cambé

A Polícia Civil aguarda pela apresentação voluntária do suspeito

Nesta última quarta-feira (13), a Polícia Civil recebeu denúncias anônimas e já tem o nome do principal suspeito de ter atirado contra um homem de 57 anos, em uma estrada rural em Cambé.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por um desacordo comercial - "Muito provável que tenha sido uma situação de execução. Entretanto, vai ser instaurado o inquérito policial pela Polícia Civil que vai apurar os fatos que levaram a morte deste cidadão e também a possível autoria.” - informou o Tenente Franchisquetti da Polícia Militar - “Segundo testemunhas, ele estaria sendo ameaçado por um desacordo comercial, mas foram situações repassadas por testemunhas”.

No momento a Polícia Civil aguarda pela apresentação voluntária do suspeito. Caso isso não aconteça, o delegado deverá pedir a prisão preventiva do homem.

No dia do homicídio, o corpo de Haroldo Pereira foi encontrado ao lado de sua bicicleta, no meio da estrada de um condomínio de chácaras.

A vítima era moradora de Rolândia, mas trabalhava em Cambé, no Londrina Golf Clube. Pela forma como foi assassinado, tudo indica que Haroldo caiu em uma emboscada. A polícia suspeita que o autor ou autores dos disparos que mataram Haroldo já sabiam da sua rotina e por onde ele passaria. Justamente, em uma área de pouca movimentação.

Testemunhas relataram ainda que um carro de cor prata foi visto se afastando do local. Por isso, a Polícia não descarta a possibilidade de que outras pessoas possam ter participado do crime.

Com informações: Tarobá News

