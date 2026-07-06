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ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO

Polícia investiga suspeita de escravidão por dívida no Paraná

Vítimas relataram que receberam apenas R$ 300 por 60 dias de serviço em pedreira clandestina que operava sem licença ambiental

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 08:59:07 Editado em 06.07.2026, 08:59:01
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Polícia investiga suspeita de escravidão por dívida no Paraná
Autor Trabalhadores eram mantidos em alojamento com condições precárias - Foto: - Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná investiga o proprietário de uma pedreira em Virmond, na região central do estado, sob a suspeita de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão.

De acordo com o delegado Luís Leopoldo de Andrade, o empresário de 48 anos utilizava a cobrança de supostas dívidas de alimentação para reter os operários no local, além de pagar valores muito abaixo do mercado. A operação de fiscalização foi deflagrada na última quarta-feira (1), após o recebimento de uma denúncia anônima.

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No alojamento improvisado, os policiais constataram que as vítimas eram submetidas a situações degradantes, sem condições mínimas de salubridade, como falta de esgoto, água encanada e local adequado para armazenar alimentos.

Os operários cumpriam jornadas exaustivas de 10 a 12 horas diárias e trabalhavam sem qualquer equipamento de proteção individual, mesmo em um ambiente de alto risco.

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Em depoimento, os trabalhadores relataram que, após 60 dias de serviço, receberam apenas R$ 300. Além disso, a polícia identificou que a pedreira operava de forma clandestina, sem licença ambiental.

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Inicialmente, as equipes resgataram dois homens, de 39 e 49 anos, mas outros dois operários chegaram durante a fiscalização e relataram enfrentar as mesmas condições há cerca de um ano. O dono da pedreira não foi encontrado no momento da abordagem, mas se apresentou voluntariamente à delegacia no dia seguinte, onde negou os crimes, embora não tenha apresentado comprovantes de pagamento ou documentação legal.

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O nome do investigado não foi divulgado pela polícia por conta das investigações em andamento. O caso criminal deve ser concluído em 30 dias e também foi encaminhado ao Ministério Público do Trabalho (MPT) para a aplicação de sanções administrativas.

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Condições Degradantes investigação criminal Ministério Público do Trabalho pedreira Virmond polícia civil Trabalho escravo
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