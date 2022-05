Polícia investiga suposto abuso contra paciente de hospital

Da Redação

A Polícia Civil está investigando uma denúncia de abuso sexual contra uma paciente no Hospital Cristo Rei em Ibiporã.

A paciente buscou por atendimento na sexta-feira passada, acompanhada pela mãe. Ela sofreu algumas escoriações pelo corpo após sofrer uma queda de uma moto.

A estudante de 20 anos permaneceu no hospital, estava consciente e conversando, e a mãe voltou para casa. Quando ela retornou para buscar a filha, recebeu a informação de que a jovem já havia saído.

No entanto, quando a mãe chegou em casa, não encontrou a filha e por isso retornou novamente ao hospital e soube que ela estava em um quarto aos fundos, inconsciente e com os batimentos cardíacos baixos.

A paciente precisou ser intubada e foi transferida ao Hospital Universitário em Londrina na Unidade de Terapia Intensiva e depois levada ao quarto.

Diante da alterações clínicas, sem justificativa, a suspeita é de que a jovem tenha sido dopada e abusada sexualmente, pois também apresentava sangramento nas partes íntimas.

A Polícia Civil já ouviu oito pessoas e também aguarda por exames do Instituto Médico Legal. O Hospital Cristo Rei está colaborando com as investigações, no entanto, o prontuário da paciente desapareceu.

O caso segue em segredo de justiça. Nenhum suspeito até o momento foi identificado.

