Polícia investiga sequestro e descobre depósito com mais de duas toneladas de drogas no PR

A investigação de uma denúncia de sequestro levou a Polícia Civil do Paraná a estourar um depósito do tráfico com mais de duas toneladas de drogas em Paranavaí, no Noroeste do estado, na noite de quarta-feira (27). A operação resultou na prisão em flagrante de cinco homens, com idades entre 22 e 44 anos, que deverão responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado, organização criminosa e tráfico de drogas.

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O caso começou a ser desvendado quando um homem de 28 anos procurou a delegacia do município vizinho de Loanda, após conseguir fugir de um cativeiro localizado em Porto Rico. Com base nos relatos da vítima, os policiais se deslocaram até o endereço do cárcere, onde efetuaram a prisão do primeiro suspeito. A partir dessa detenção, as equipes iniciaram um cruzamento de dados que indicou que o restante do grupo criminoso estaria escondido em Paranavaí, possivelmente guardando uma grande carga de entorpecentes.

Durante as novas diligências, a polícia localizou uma chácara que servia de base para a quadrilha, onde os outros quatro suspeitos foram detidos. Em buscas pelas imediações, os investigadores encontraram o galpão utilizado para o armazenamento das drogas. No local, foram apreendidos 2.159 quilos de maconha e 110 gramas de cocaína, além de duas caminhonetes e aparelhos celulares. A Polícia Civil ressaltou que o volume apreendido deixa evidente a destinação comercial da droga.

Os cinco detidos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram encaminhados à delegacia de Paranavaí. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para rastrear a origem e o destino da carga milionária, bem como para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.

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As informações são do G1.