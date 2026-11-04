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INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga morte de mulher de 61 anos após cirurgias estéticas em clínica de Maringá

Rosangela de Oliveira Coiado sofreu uma parada cardiorrespiratória em clínica no último dia 28

Escrito por Da Redação
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Polícia investiga morte de mulher de 61 anos após cirurgias estéticas em clínica de Maringá
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando a morte de Rosangela de Oliveira Coiado, de 61 anos, ocorrida após ela ser submetida a procedimentos estéticos em uma clínica na cidade de Maringá, no noroeste do estado. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento, realizado no dia 28 de outubro. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital, mas faleceu no dia seguinte.

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Moradora de Cafelândia, Rosangela viajou até Maringá para realizar dois procedimentos: um lifting facial (rejuvenescimento do rosto) e uma blefaroplastia (intervenção estética nas pálpebras). De acordo com a advogada da família, Ana Carolina Coiado, o marido acompanhou a paciente até a clínica e foi orientado a aguardar em outro local, sob a previsão de que as cirurgias durariam entre quatro e cinco horas. Sem notícias da esposa após o prazo estipulado, ele retornou ao estabelecimento por volta das 16h, quando foi informado sobre a intercorrência. Segundo a família, o procedimento já ultrapassava sete horas de duração.

Diante da situação, os familiares da vítima buscam esclarecimentos sobre o tempo de duração das cirurgias e a qualidade da assistência prestada. A advogada informou que a família adotará todas as medidas legais para preservar provas e apurar eventuais responsabilidades, ressaltando que a confirmação sobre a relação entre a causa da morte e os procedimentos depende de laudos técnicos e periciais.

A clínica, identificada como Instituto Algarve, divulgou nota oficial lamentando a morte da paciente e negando qualquer tipo de erro técnico. A defesa do estabelecimento esclareceu que a cirurgia era acompanhada por uma médica anestesiologista e coordenada por um cirurgião-dentista habilitado em Cirurgia Estética Orofacial. Segundo a nota, a paciente sofreu uma intercorrência cardiorrespiratória súbita, mas a equipe agiu rapidamente com manobras de reanimação, conseguindo reverter o quadro antes da chegada do Samu. A clínica enfatizou que o óbito ocorreu no hospital cerca de 20 horas depois e pontuou que um pedido de UTI feito pela unidade de saúde demorou quase 16 horas para ser analisado e acabou sendo negado pelo sistema de saúde da paciente.

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O instituto destacou ainda que os exames pré-operatórios estavam normais, que a paciente foi previamente informada sobre os riscos inerentes às cirurgias e que tem prestado apoio à família. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que aguarda o resultado do laudo de necropsia para identificar a causa da morte de Rosangela e que todos os envolvidos no caso serão ouvidos ao longo da investigação.

Com informações Banda B.
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cirurgia estética investigação maringa morte polícia civil SAÚDE
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