Polícia investiga morte de mulher após queda de cachoeira no PR

Caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil está apurando a morte da publicitária Josiane Gomes Ovsiany Fuchs, 32 anos, após sofrer queda em uma cachoeira, em Morretes, no Litoral do Estado. O fato foi registrado no último domingo (26). O delegado da PCPR André Silva, afirma que as investigações ainda continuam.

"O fato está sendo apurado em inquérito policial pela Delegacia da PCPR em Morretes. No quadro geral, estamos analisando o local do fato, ouvindo as testemunhas e examinando os laudos periciais", explica o delegado ao Bem Paraná. Diligências em conjunto com o Corpo de Bombeiros foram realizadas na quarta-feira (29) para auxiliar no andamento das investigações.

A operação de busca e resgate do corpo durou mais de oito horas e envolveu o Corpo de Bombeiros e do Corpo de Socorro em Montanhas (Cosmo). Por conta das condições climáticas, não foi possível utilizar as aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa) para auxiliar, o que complicou o resgate. A notificação foi feita às 14 horas de domingo e o corpo resgatado somente na madrugada desta segunda (27). Segundo os bombeiros, a vítima teve traumatismo craniano ao bater a cabeça na queda.

O marido da vítima, em estado de choque, desceu a trilha com um grupo socorristas e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte precoce de Josiane.

