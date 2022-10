Polícia investiga morte de jovem encontrado no Rio Tibagi

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os agentes estão investigando o caso

A Polícia Civil investiga a morte do jovem Hyan Pablo da Silva Ludka, de 20 anos, encontrado morto com mas mãos algemadas e a boca tapada, às margens do Rio Tibagi, na divisa entre os municípios de Ibiporã e Jataizinho, na região metropolitana de Londrina.

continua após publicidade .

O corpo do rapaz foi avistado na terça-feira (4). De acordo com as informações da polícia, a vítima foi atingido por um golpe de faca na cabeça. Os agentes estão investigando o caso.

Hyan era irmão de Hannan Silva, de 21 anos, morto na praça Rocha Pombo, na Rua Benjamin Constant, em 2019. À época o crime chocou a cidade. Hannan retornava do trabalho quando foi assassinado. Fernando Inácio de Andrade foi preso e confessou o crime.

continua após publicidade .

O sepultamento de Hyan aconteceu nesta quinta-feira, no cemitério Jardim da Saudade, na região norte da cidade.

Com informações, Redação Tem Londrina

Siga o TNOnline no Google News