Polícia investiga morte de hóspede em motel de Ponta Grossa

O IML de Ponta Grossa fez a remoção do corpo para exames

Um homem morreu no quarto de um motel, localizado no contorno de Ponta Grossa, na noite desta sexta-feira (12). Os funcionários do motel desconfiaram do longo período de estadia sem qualquer pedido de serviços e, ao averiguar, encontraram o homem morto, na cama.

As causas da morte não foram esclarecidas e dependem dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas assim que o fato foi registrado pelos funcionários.

De acordo com a Polícia Civil, a própria empresa acionou o Samu e a Polícia Militar. Assim que a morte foi constatada, a Civil, a Polícia Científica e o IML foram acionados para os procedimentos.

Inicialmente, a Polícia ainda não tinha informações sobre uma eventual companhia do homem. Segundo informações prestadas à Polícia, o homem teria dado entrada no motel ainda na quinta-feira (11), no final da tarde, para pernoite. Ele estaria sozinho. Na sexta-feira, já no início da noite, os funcionários teriam estranhado o fato de o hóspede não ter acionado quaisquer serviços de quarto e cozinha, quando resolveram verificar a situação. O homem estaria morto, na cama, a princípio, sem sinais de violência. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

