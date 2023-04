Polícia investiga morte de bebê de 08 meses, no Paraná

Da Redação

Ele foi encontrado morto dentro de uma casa do bairro Xaxim

A Polícia Civil de Curitiba investiga a morte de um bebê de apenas 08 meses registrada na manhã deste domingo, 02. Ele foi encontrado morto dentro de uma casa do bairro Xaxim, na capital paranaense. As informações são do portal Ric Mais.

Ainda não se sabe a causa da morte, mas não se descarta um sufocamento, já que ele dormia com os pais na cama. Apesar da suspeita, somente uma perícia deve confirmar a causa da morte.

Maringá

A Polícia Militar de Maringá e o Conselho Tutelar Zona Norte foram acionados na noite desta sexta-feira, 31, para atender uma ocorrência de abandono de incapaz. Moradores do Jardim Alvorada ligaram no 190 informando que haviam encontrado uma bebê abandonada em um terreno baldio. Uma vizinha do local ouviu o choro de uma criança e ao sair da sua residência para verificar de onde realmente vinha o choro, ela e um outro morador encontraram a criança no meio do terreno.

Várias equipes da PM compareceram no local e durante diligências os policiais localizaram o pai da menina. O homem de 38 anos estava com uma mochila e apresentava estar sob efeito de alguma substância. Saiba mais clicando aqui.

