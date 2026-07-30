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INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga incêndio que deixou morador em situação de rua em estado gravíssimo no PR

Barraco onde a vítima dormia foi destruído pelo fogo; há suspeita de ação criminosa.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 06:36:21 Editado em 30.07.2026, 06:39:02
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Polícia investiga incêndio que deixou morador em situação de rua em estado gravíssimo no PR
Autor Polícia investiga as causas do incêndio que destruiu um barraco - Foto: Oops Notícia Foz Na Hora

A Polícia investiga o incêndio que deixou um homem em estado gravíssimo na noite de quarta-feira (29), próximo à Avenida JK, em Foz do Iguaçu. A vítima, um morador em situação de rua, dormia no barraco quando o fogo começou. Há suspeita de que as chamas tenham sido provocadas por terceiros.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu, um médico de área e outras viaturas de resgate atenderam a ocorrência. O homem foi encontrado com queimaduras em grande parte do corpo.

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Por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima foi intubada ainda na ambulância antes de ser encaminhada para um hospital.

O barraco foi destruído pelas chamas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre suspeitos ou prisões. A Polícia apura a origem do incêndio e as circunstâncias do caso.

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Emergência Foz do Iguaçu incendio Investigação Policiais MORADOR DE RUA segurança pública
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