Polícia investiga esquartejamento de 3 pessoas da mesma família no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Covas foram localizadas na última sexta-feira (5)

A Polícia Civil investiga o assassinado de três pessoas da mesma família que foram esquartejadas e enterradas em uma mata, no bairro Cidade Nova, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. As covas foram localizadas na última sexta-feira (5) e o suspeito de praticar o crime já teria sido identificado.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, a vítimas são dois homens e uma mulher, todos primos. O principal suspeito de matar os três, seria o namorado da mulher e a motivação está sendo apurada.

- LEIA MAIS: Polícia prende idoso que violentou crianças dentro de ônibus escolar

continua após publicidade .

Testemunhas contaram que os quatro estavam juntos dentro de casa, quando começaram a discutir. O suspeito teria sacado uma arma e atirado contra a namorada e os dois primos dela. Na sequência, o autor teria esquartejado os corpos e enterrado na mata.

Até a publicação desta reportagem, o autor ainda estava foragido e o caso segue sendo investigado.

As informações são do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News