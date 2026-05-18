Polícia investiga denúncia sobre localização dos corpos de primas desaparecidas no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga uma nova denúncia que pode apontar a localização dos corpos das primas Stella Dalva Melegari Almeida e Letycia Garcia Mendes, ambas de 18 anos, desaparecidas desde o dia 20 de abril após uma festa em Paranavaí, no noroeste do estado. As informações, divulgadas inicialmente pela Ric TV RECORD Maringá, indicam que o principal suspeito do crime teria confessado o duplo assassinato a uma pessoa de sua confiança, detalhando a dinâmica das mortes e o local onde as vítimas teriam sido ocultadas.

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De acordo com o relato repassado aos investigadores, o suspeito conseguiu se aproximar de Stella durante a noite do desaparecimento. Os dois teriam ido até uma área de mata, onde se beijaram. A situação teria saído do controle quando Letycia chegou ao local e o homem tentou envolvê-la também. Diante da recusa da jovem, ele teria tido uma reação violenta, agredindo e estrangulando as duas primas. A denúncia sustenta que os corpos foram deixados nessa mesma região de mata fechada, próxima à cidade.

O informante também relatou à polícia que o suspeito alegou ter consumido grandes quantidades de bebida alcoólica e cocaína naquela noite, afirmando que a combinação das substâncias o fez perder a percepção da realidade. As autoridades agora trabalham para apurar a veracidade do relato e realizar buscas na área indicada. A principal linha de investigação continua sendo a de homicídio, com possibilidade de qualificação por feminicídio, sem descartar outras hipóteses.

O principal suspeito do crime é Clayton Antônio da Silva Cruz, de 39 anos, conhecido como “Sagaz” ou “Dog Dog”. Imagens de câmeras de segurança registraram Clayton ao lado das jovens em uma casa noturna de Paranavaí, horas antes do sumiço. Ele é considerado foragido e possui mandados de prisão em aberto tanto pelo envolvimento no desaparecimento das primas quanto por uma condenação anterior por roubo. A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Clayton ou das vítimas seja repassada de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).

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