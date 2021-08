Polícia investiga 'corrida de cavalos' em rodovia do Paraná

Da Redação

A Polícia Civil investiga uma 'corrida de cavalos' que aconteceu na Rodovia João Leopoldo Jacomel em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Um vídeo viralizou nas redes sociais.

Na gravação, uma pessoa ainda não identificada, disse que os participantes da corrida trancaram a rodovia O delegado da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Matheus Laiola, informou que as imagens são analisadas.

Ainda de acordo com o delegado, a corrida aconteceu no último domingo (29). "Precisa identificar essas pessoas para verificar as condições desses animais e aí sim, autuá-los perla prática de maus-tratos”, informou ao portal Banda B.

Quem souber quem são os participantes, podem ligar de forma anônima para a DPMA: (41) 3251-6200.