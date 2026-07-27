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FOZ DO IGUAÇU

Polícia investiga acidente que deixou duas jovens mortas em carro com dez ocupantes no PR

Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18, morreram no local do acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.07.2026, 21:02:31 Editado em 27.07.2026, 21:02:25
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Polícia investiga acidente que deixou duas jovens mortas em carro com dez ocupantes no PR
Autor Carro atingiu uma árvore na noite desta sexta-feira (24) - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil instaurou nesta segunda-feira (27) uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente que resultou na morte de duas jovens em Foz do Iguaçu (PR). A colisão ocorreu na noite de sexta-feira (24), quando um carro ocupado por dez pessoas saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore na Avenida Felipe Wandscheer. Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos, não resistiram ao impacto e morreram no local.

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O caso foi registrado inicialmente pela Polícia Militar (PM) como homicídio culposo. Agora, a Polícia Civil busca entender o que provocou a perda de controle do veículo e identificar os locais onde o grupo esteve antes da batida. Para auxiliar na apuração dos fatos, a corporação começou a ouvir as vítimas sobreviventes nesta segunda-feira. O trabalho investigativo também vai incorporar laudos periciais, exames complementares e a análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do trecho do acidente.

O socorro às vítimas mobilizou um grande aparato de emergência, reunindo diversas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Além das duas jovens que perderam a vida, outras seis pessoas com idades entre 17 e 21 anos sofreram ferimentos. O motorista, de 21 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma adolescente de 17 anos precisou passar por cirurgia e segue hospitalizada, assim como dois jovens, de 17 e 18 anos, que sofreram fraturas e recebem acompanhamento médico. Outros dois ocupantes tiveram escoriações leves e foram liberados sem necessidade de internação. As autoridades informaram ainda que outras duas pessoas que estavam no automóvel deixaram o local antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

As informações são do G1.

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acidente de transito emergência médica Foz do Iguaçu investigação de homicídio culposo jovens vítimas polícia civil
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