Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CORPO ENCONTRADO

Polícia investiga achado de cadáver na Avenida Dez de Dezembro, em Londrina

Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (17); identidade da vítima ainda não foi confirmada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia investiga achado de cadáver na Avenida Dez de Dezembro, em Londrina
Autor Foto: Natalia Correia/ Tarobá

Um corpo foi localizado em um córrego abaixo do viaduto da Rua Bolívia, na Avenida Dez de Dezembro, em Londrina, na manhã desta quinta-feira (17). Equipes de emergência e autoridades de trânsito foram acionadas imediatamente e compareceram ao local para realizar os primeiros atendimentos da ocorrência e isolar a área.

- LEIA MAIS: Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da pessoa encontrada ou sobre as causas e circunstâncias da morte. As autoridades locais acompanham o caso para dar início aos procedimentos de perícia e remoção, e novos detalhes devem ser divulgados conforme o avanço das apurações.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV