Polícia investiga achado de cadáver na Avenida Dez de Dezembro, em Londrina

Um corpo foi localizado em um córrego abaixo do viaduto da Rua Bolívia, na Avenida Dez de Dezembro, em Londrina, na manhã desta quinta-feira (17). Equipes de emergência e autoridades de trânsito foram acionadas imediatamente e compareceram ao local para realizar os primeiros atendimentos da ocorrência e isolar a área.

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Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da pessoa encontrada ou sobre as causas e circunstâncias da morte. As autoridades locais acompanham o caso para dar início aos procedimentos de perícia e remoção, e novos detalhes devem ser divulgados conforme o avanço das apurações.